美國週六起暫停履行中程導彈條約

【i-CABLE】

美國不滿俄羅斯違反《中程導彈條約》,宣布週六起暫停履行條約,美國國務卿蓬佩奧表示,如果俄方繼續違反,美國便會中止條約,俄羅斯表示遺憾。

兩個月前向俄羅斯發出最後通牒,蓬佩奧週五正式公布華府的決定,美國作出這項公布後,如果認為俄方6個月內仍然未能履行條約規定,美國便會永久退出條約,有軍事專家擔心將引發美俄新一場軍備競賽。

俄羅斯對美國的決定感到遺憾,批評華府不願意聆聽俄方立場,以及持續與俄方談判。

美國和蘇聯在1987年簽訂《中程導彈條約》,美國早前指俄羅斯的巡航導彈威脅他們與盟友安全,違反條約規定。

俄羅斯軍方上月底向傳媒展示新型”創新者”陸基巡航導彈,指其射程最遠只有480公里,並無違反條約中禁止製造及部署,射程500至5,500公里導彈的規定,拒絕銷毀有關導彈。

俄羅斯軍方又稱,已經邀請美方檢查導彈,但對方沒有理會。兩國代表星期五在北京出席五核國會議期間再談判,仍未能達成協議。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。