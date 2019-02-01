美國週六起暫停履行中程導彈條約

【i-CABLE】

美國不滿俄羅斯違反《中程導彈條約》，宣布週六起暫停履行條約，美國國務卿蓬佩奧表示，如果俄方繼續違反，美國便會中止條約，俄羅斯表示遺憾。

兩個月前向俄羅斯發出最後通牒，蓬佩奧週五正式公布華府的決定，美國作出這項公布後，如果認為俄方6個月內仍然未能履行條約規定，美國便會永久退出條約，有軍事專家擔心將引發美俄新一場軍備競賽。

俄羅斯對美國的決定感到遺憾，批評華府不願意聆聽俄方立場，以及持續與俄方談判。

美國和蘇聯在1987年簽訂《中程導彈條約》，美國早前指俄羅斯的巡航導彈威脅他們與盟友安全，違反條約規定。

俄羅斯軍方上月底向傳媒展示新型”創新者”陸基巡航導彈，指其射程最遠只有480公里，並無違反條約中禁止製造及部署，射程500至5,500公里導彈的規定，拒絕銷毀有關導彈。

俄羅斯軍方又稱，已經邀請美方檢查導彈，但對方沒有理會。兩國代表星期五在北京出席五核國會議期間再談判，仍未能達成協議。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。