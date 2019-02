【KTSF 張麗月報導】

勞工部發表的最新就業報告顯示,美國經濟保持強勁,而通用汽車(GM)下星期一開始裁減超過4,000名員工。

勞工部最新數據顯示,1月份增加了30.4萬份工作,多過市場預期。

全國失業率就微升,由12月份的3.9%,升上現時的4%,部份原因是聯邦局部停擺,有聯邦僱員申報失業。

其實失業率在過去兩個月都略有上升,工人平均時薪就微升0.1%,

有分析師指出,雖然有美中貿易戰,以及擔心全球經濟放緩,導致美股近期繼續波動,但這份報告反映出,美國經濟依然強勁,而招聘持續上升反映出經濟衰退論可能是”過份誇大了”。

