北極寒流奪25條人命 FedEx員工雪地上凍死

【KTSF 張麗月報導】

北極旋渦寒流在過去一週吹襲美國中西部地區,造成最少25人死亡,週五氣溫稍為回暖,但東北部仍然是冰點以下的天氣,不過週末氣溫會大幅回升,氣象預測2月份中西部冰凍的天氣仍會反覆持續下去。

美國約有3分之1人口,大概9,000萬人受到北極旋渦寒流襲擊,氣溫徘徊在冰點以下。

在冰凍天氣下,中西部大部份地區癱瘓,醫院治療許多霜凍的病人,無家可歸者更加悽慘,根本無地方可以瑟縮,幸好各個城市都設立緊急收容中心給他們庇護。

在冰天雪地中,速遞人員就最辛苦,在伊利諾伊州East Moline市,當局就在聯邦快遞FedEx的貨運中心空運站,發現有一名FedEx員工在雪地上凍死,暫時未知死者在雪地上逗留多久,稍後會驗屍,並且拿走附近的監控錄影片段調查。

單在芝加哥所在的伊利諾伊州,半夜的氣溫降到攝氏零下34度,或華氏零下29度或以下,有些地方更低到攝氏零下45度,或華氏零下49度或以下。

