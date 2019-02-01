北極寒流奪25條人命 FedEx員工雪地上凍死

【KTSF 張麗月報導】

北極旋渦寒流在過去一週吹襲美國中西部地區，造成最少25人死亡，週五氣溫稍為回暖，但東北部仍然是冰點以下的天氣，不過週末氣溫會大幅回升，氣象預測2月份中西部冰凍的天氣仍會反覆持續下去。

美國約有3分之1人口，大概9,000萬人受到北極旋渦寒流襲擊，氣溫徘徊在冰點以下。

在冰凍天氣下，中西部大部份地區癱瘓，醫院治療許多霜凍的病人，無家可歸者更加悽慘，根本無地方可以瑟縮，幸好各個城市都設立緊急收容中心給他們庇護。

在冰天雪地中，速遞人員就最辛苦，在伊利諾伊州East Moline市，當局就在聯邦快遞FedEx的貨運中心空運站，發現有一名FedEx員工在雪地上凍死，暫時未知死者在雪地上逗留多久，稍後會驗屍，並且拿走附近的監控錄影片段調查。

單在芝加哥所在的伊利諾伊州，半夜的氣溫降到攝氏零下34度，或華氏零下29度或以下，有些地方更低到攝氏零下45度，或華氏零下49度或以下。

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