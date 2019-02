美中貿易談判結束 暫時未達協議

【KTSF 張麗月報導】

在首都華盛頓舉行,為期兩天的美中貿易談判已經結束,沒有達成協議,美中兩國領袖會在2月底見面。

美中貿易談判結束後,白宮發表聲明說,今次談判的內容包括科技轉移、知識產權保護及執行,以及美國商業的網路盜竊等問題。

白宮又透露,美國特別關注到在結構性議題上,以及削減貿易赤字方面,如何達成有意義的承擔。

在會談完畢後,特朗普總統還在白宮接見以中國副總理劉鶴為首的中方談判代表團,劉鶴還轉達了中國國家主席習近平的信件,這封信透過翻譯錄音,播放給特朗普聽。

信中的內容大概指出,貿易協議都是以兩國人民和國際社會的利益為出發點,同時 ,中美關係健康發展,有利世界經濟穩定增長。

習近平又提到,珍惜與特朗普的良好工作關係。

較早時,特朗普發推文說,美中貿易協議需要包括中國開放市場給美國的金融服務業 製造業、農業和美國的商業,否則協議就不能接受。

特朗普又說,美中雙方達成的任何貿易協議,必須等到他與習近平見面後才正式拍板。

華爾街日報就報導,中方談判人員建議,美中兩國領袖下月在中國會面,地點可能在海南。

報導又透露,劉鶴在今次貿易談判中作出了”溫和讓步”,當中包括承諾邀請更多美國資金投入中國的製造業,但這些建議仍然未符合華盛頓所要求的。

不過特朗普仍然希望在3月1日限期前,雙方可以達成貿易協議,否則美方就要提高關稅。

特朗普說:”我相信我們在3月1日前做得到,可否寫下3月1日這日子?我不知道,總之在3月1日對中國貨品徵稅提高到25%,這是很高的關稅。”

