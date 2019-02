美足超級盃舉行在即 零售店推電視大減價（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

每年的美足超級盃,很多大型連鎖零售店都會對電視進行大減價,吸引更多人來買,今年都不例外。

在Best Buy,尺寸大與小,各式品牌的電視,在超級盃前夕都有折扣。

營銷經理Marcus Parker說:”任君選擇,特價電視最便宜由99元起到1,400元的75吋電視,(為何超級盃特別多人買電視?)很多人不想在節日假期11至12月時跟人擠,幾乎人人都知那個時間有折扣,不過對超級盃粉絲而言,說的是全美最備受觸目的球賽,他們就知道超級盃有折。”

這位經理又表示,最抵買是這部TCL牌子65吋4K高清大電視,售價是499元,雖然只是減價100元,但對於想買平價電視的人來講,就很划算。

至於減價最多的是Sony 65吋4K高清大電視,售價1,599元,減了400元。

想買75吋電視的話,Samsung牌子電視售價是1,399元,減價300元。

除此之外,擴音器和雪櫃都有折扣,適合在家中開觀賽派對的民眾。

Walmart減價最多的是Vizio牌子電視,65吋電視最便宜售價598元,Target的LG牌子電視就有好多減價300元的貨品。

今年的美足超級盃在2月3日星期日,即是年廿九舉行。

