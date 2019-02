強風暴週五週六吹襲灣區 下週氣溫明顯下降

【KTSF 梁秋玉報導】

國家氣象局預測,從週五晚至週六會有一股較強風暴吹襲灣區,除了降雨,還會有大風,而周日至下週二左右,白天及夜晚氣溫也會明顯下降。

氣象預測,週五晚最強的降雨大概從凌晨一點或兩點開始,大約持續3至4小時,整個灣區都會受到風暴影響,預計雨量會有一到兩英吋,部份地區已發出水災預警。

而從週五下午至週六上午還會颳大風,陣風時速可達50至60英里,很可能吹倒樹木及電線桿,提醒外出的民眾注意安全。

至於週六下午至下週一,則會有雷陣雨及大風,而且氣溫驟降。

灣區海拔兩千呎的地方可能都會有降雪,例如St. Helena、Hamilton、Diablo及Tamaplais山頂地帶。

至於Sierra山區,預計這個週末也會有降雪,地勢較低地區,可能降雪2至4英呎,地勢較高地區則可能有3至6英呎降雪。

當局警告前往Sierra山區的駕駛者,出行途中很可能會因風暴而交通受阻,而風暴警告的有效期將從週五下午4點一直到下週一晚上10點。

受之前大氣河風暴影響,截至本週四,北加州雨量雖然仍未達到同期正常水平,不過降雪量已從元旦日的69%升至歷史正常水平,預計本週末這股風暴,會令北加州雨雪量再度激增。

