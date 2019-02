【KTSF 梁秋玉報導】

加州水資源局週四在Sierra山區進行今冬的第二次積雪量測量,顯示已達到正常水平的98%,是一個好消息。

加州水資源局每年都會在太浩湖以西30英哩的Phillip Station做雪量測量,數據顯示,去年同期,該地區的積雪量只達到正常的三成,而今年已達到71%,主要與之前北加州經歷的大氣河風暴有關。

氣象部門預測,本週末Sierra山區還會有15到30英吋降雪,不過水資源局表示,仍需繼續觀察未來兩、三個月的降雪情況,才能確定今年州內水庫及整體供水情況。

