舊金山在2015年通過一項法例,要求汽水和其他含糖飲料的廣告必須標有警示,告訴大家含糖飲料會導致健康問題,引起訴訟,聯邦第九上訴法院週四裁定有關法例違反憲法所保障的商業言論權,暫時禁止執行有關法例,並將案件送回下級法院審理。

有關法例旨在讓人減少喝汽水等含糖飲料,以對抗肥胖、糖尿病、心臟病和蛀牙。

加州和全國各地的城市都已對汽水和含糖飲料徵稅。

