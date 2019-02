【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Mission區上月中發生搶劫案,一個84歲婆婆被賊人欺負,有市民合力制服賊人,將他交給警方。

警方表示上月13號週日下午,84歲婆婆在24街夾Mission街一家快餐店裡被賊人偷走手袋,女事主想奪回手袋,拉著不放手,拉扯期間,匪徒將女事主拖到餐館外面,將女事主整個人托離地面。

女事主抓不住手袋,結果跌在街道上。

當時賊人跑過馬路,登上一輛Muni巴士想逃走,幾個目擊事發經過的市民,走上巴士合力制服匪徒,然後等待警方抵達現場,女事主告訴警員她沒有受傷.

警方表示,疑犯是一個43歲奧克蘭居民,有盜竊案前科,目前被關押在舊金山縣監獄,他面臨搶劫、虐待老人,違反假釋條例,以及恐嚇執法人員的控罪起訴。

