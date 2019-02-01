搵屋住專題：舊金山Hayes Valley全新可負擔出租單位

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Hayes Valley有一棟全新百分百可負擔租賃公寓大樓落成，當中有72個單位開放給年收入在地區收入中位數六成或以下的民眾申請。

公寓大樓位於Fell街455號，一共有108個可負擔單位，當中有72個單位通過舊金山市長辦公室房屋發展部開放申請，有52個一房單位，18個兩房單位，Studio開放式公寓和3房單位則各有1個，月租從1,187元至1,647元不等。

申請人每年收入限制方面，一人家庭不得超過51,350元，兩人家庭是58,650元，四人家庭則是73,300元。

當局會審查申請人的信用紀錄、租賃歷史以及有沒有犯罪背景，市長辦公室房屋發展部將在2月7日下午5時，於10街和Mission街交界的社區室舉行諮詢講座，申請將在2月21日下午5時截止。

抽籤時有前舊金山重建局推薦書和租客安置書的申請人，獲得第一和第二優先，申請家庭內至少有一人住在第五區，或在大樓半英哩範圍內獲得第三優先，在舊金山居住和工作的獲第四優先。

查詢申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gdm2wUAB?utm_source=Housing%20alerts&utm_campaign=d9b364b21d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_31_04_31&utm_medium=email&utm_term=0_ba4c3ed3aa-d9b364b21d-59793953

下載中文申請表格，請點擊：https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Rental%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Rent%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

中文網上申請鏈接，請點擊：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000Gdm2wUAB/apply-welcome/overview

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