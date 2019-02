舊金山越裔男子被6匪打劫痛毆 康復路漫長（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名越南裔男子上週六在舊金山漁人碼頭附近被集體打劫,6名匪徒搶走他的財物外,還重創他的頭部及脊椎,四肢一度失去知覺,事主的朋友想藉今次事件提醒大家,時刻保持警覺。

離漁人碼頭一街之隔,Columbus夾Beach街這裡,是事主32歲的Vinh Vu每日上班的必經之路,為了生計,Vu每日做兩分工。

1月26日週六晚上近10時半,Vu正步行去漁人碼頭一間酒店上通宵班,Vu的一名朋友,化名陳先生向本台表示,Vu當時見到多名非洲裔男子迎面而來,他不以為意,不料下一秒,Vu就被人包圍,賊人不但搶走他的背包及手機,還圍毆他,將他打到昏迷。

陳先生案發後趕去醫院,他嚇了一大跳,完全認不出Vu,因為他的頭骨骨折,背部腫起,除了眨眼外,全身動彈不得,手腳沒有知覺,頭頂足足縫了20針。

陳先生引述Vu當時指,被打時以為自己會死,幸好的是,Vu的手指及腳趾已經恢復知覺,可以慢慢活動。

陳先生指,與Vu相識20年,他是一個大好人,亦很堅強,雖然Vu的康復過程漫長,未知能否回復以前的狀態,但他仍然樂觀面對。

消息指,事主曾經在華埠這間Walgreens工作,他不少舊同事都寫了慰問卡,祝願他早日康復。

負責該區治安的中央警局局長易文耀向本台表示,調查初步有了頭緒,亦在案發現場找到保安錄影,由於案件的嚴重性,調查工作已經交由總部的劫案調查組跟進。

Vu的朋友陳先生指,因為案件仍在調查中,他亦應警方的要求不講太多案情,並婉拒上鏡訪問。

不過他表示,近日聽到太多亞裔遇劫遇襲的案件,如果只是想求財,無必要將事主打到重傷,他不知道這樣算不算仇恨犯罪,但希望藉今次事件,呼籲大家任何時候,任何地點都必須提防隨時出現的壞人。

Vu仍然在深切治療部留醫,他的朋友幫他在網站GoFundMe上籌款,幫補他的醫藥費及家人的生活費,網址:https://www.gofundme.com/vinhs-road-to-recovery

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。