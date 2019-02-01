舊金山越裔男子被6匪打劫痛毆 康復路漫長（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名越南裔男子上週六在舊金山漁人碼頭附近被集體打劫，6名匪徒搶走他的財物外，還重創他的頭部及脊椎，四肢一度失去知覺，事主的朋友想藉今次事件提醒大家，時刻保持警覺。

離漁人碼頭一街之隔，Columbus夾Beach街這裡，是事主32歲的Vinh Vu每日上班的必經之路，為了生計，Vu每日做兩分工。

1月26日週六晚上近10時半，Vu正步行去漁人碼頭一間酒店上通宵班，Vu的一名朋友，化名陳先生向本台表示，Vu當時見到多名非洲裔男子迎面而來，他不以為意，不料下一秒，Vu就被人包圍，賊人不但搶走他的背包及手機，還圍毆他，將他打到昏迷。

陳先生案發後趕去醫院，他嚇了一大跳，完全認不出Vu，因為他的頭骨骨折，背部腫起，除了眨眼外，全身動彈不得，手腳沒有知覺，頭頂足足縫了20針。

陳先生引述Vu當時指，被打時以為自己會死，幸好的是，Vu的手指及腳趾已經恢復知覺，可以慢慢活動。

陳先生指，與Vu相識20年，他是一個大好人，亦很堅強，雖然Vu的康復過程漫長，未知能否回復以前的狀態，但他仍然樂觀面對。

消息指，事主曾經在華埠這間Walgreens工作，他不少舊同事都寫了慰問卡，祝願他早日康復。

負責該區治安的中央警局局長易文耀向本台表示，調查初步有了頭緒，亦在案發現場找到保安錄影，由於案件的嚴重性，調查工作已經交由總部的劫案調查組跟進。

Vu的朋友陳先生指，因為案件仍在調查中，他亦應警方的要求不講太多案情，並婉拒上鏡訪問。

不過他表示，近日聽到太多亞裔遇劫遇襲的案件，如果只是想求財，無必要將事主打到重傷，他不知道這樣算不算仇恨犯罪，但希望藉今次事件，呼籲大家任何時候，任何地點都必須提防隨時出現的壞人。

Vu仍然在深切治療部留醫，他的朋友幫他在網站GoFundMe上籌款，幫補他的醫藥費及家人的生活費，網址：https://www.gofundme.com/vinhs-road-to-recovery

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