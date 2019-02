【KTSF 萬若全報導】

灣區Sand Hill地產公司最近買下舊金山聯合廣場的地標建築、梅西百貨公司的I. Magnin大樓。

Sand Hill地產公司用2.5億買下的梅西百貨,是位於Geary大道夾Stockton街街角的I.Magnin大樓。

目前一樓是路易威登精品店,梅西百貨還是隔壁玻璃大樓的經營者。

I.Magnin大樓共11層,佔地25萬平方英呎,這棟大樓有115年歷史,正前方就是目前正在興建的中央地鐵站。

Sand Hill的老闆是華裔Peter Pau,同時擁有Cupertino市的Vallco購物中心。

由於百貨業經營不容易,這幾年梅西百貨在許多地方出售部分大樓。

