【KTSF】

新澤西州一個男人聲稱自己在公司的廚房,踩到地上冰塊跌倒受傷,不過有閉路電視拍攝到當時的情況。

片段顯示,男人從汽水機取得冰塊,並把冰塊倒到地上,他之後等了一會兒,然後假扮滑到躺臥地上,等候有人發現。

他事後向保險公司索償,要求支付醫院和救護車的費用,聲稱自己在工作地點踩到冰塊跌倒受傷。

該男人在1月中被捕,他面對保險詐騙和以行騙盜竊的控罪。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。