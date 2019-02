【i-CABLE】

一班日本航空客機降落東京成田機場後”跣胎”,衝出滑行道,無人受傷。

客機滑出滑行道後,左輪卡著雪堆,逾200名乘客與機組人員受困逾兩小時後,才獲安排乘坐巴士離開。

涉事的日航波音787客機由印度新德里出發,週五早上飛抵東京成田機場,懷疑因為有積雪,從跑道滑行至停機坪時,左輪”跣胎”,客機滑出滑行道。

航空公司正安排移走客機,機場其中一條跑道要暫時封閉。

