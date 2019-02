菲裔歌星作曲贈母抗癌 鼓勵亞裔登記捐贈骨髓幹細胞（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一位在加州出生長大,在菲律賓成名的歌影視紅星,寫了一首情歌給自己的母親,後來這首歌成為全球抗癌運動的其中一首代表作,他的故事與華裔社區又有什麼關係呢?

這首叫做Be Alright的歌,是Guji Lorenzana寫給他媽媽的,2016年Guji結婚之後的一天,他的母親確診患上子宮頸癌,Guji表示由這一天開始,直到去年6月母親去世,全家人的情緒就像坐過山車。

Guji說:”就在這時候我寫這首情歌給她,幫助她渡過難捱的時刻,使她能振作,母親去年6月過世後,這首歌有了新的意義,不單單是她的歌,而是給全家人,我也決定將公開這首歌。”

Guji將這首歌製作成音樂影片,投入抗癌運動,他最近又參與Be The Match宣傳廣告,鼓勵大家登記成為骨髓和幹細胞捐贈者。

Guji說:”你知不知道你健康的幹細胞,可以用來醫治有血癌或其他絕症病人嗎?有了你的幫忙,我們可以治愈血癌,請和我一起使捐贈者登記庫更多元化。”

癌症可以發生在任何族裔、任何年齡的人身上,使原本健康的人陷入絕境。

兩名分別居住在加州和加拿大的血癌病人Martin和Desimond,他們急需接受骨髓或幹細胞移植,而目前全國1,600萬登記成為捐贈者的人之中,亞裔只佔6%,而當中還分為華裔、菲律賓裔、日裔等不同族裔,即是說,他們能找到適合捐贈者的機會很低。

美國亞裔捐贈計劃的負責人希望,Guji的故事能鼓勵更多亞裔成為捐贈者。

美國亞裔捐贈計劃行政總監Carol Gillespie說:”他的歌、故事和使命引起人的共鳴,不單止是菲律賓裔和亞裔,而是所有經歷過有家人患癌的人士。”

登記成為捐贈者的手續很簡單,大家只需要發短訊BEALRIGHT到61474,就會收到登記的連結,詳情也可以瀏覽bethematch.org網站。

