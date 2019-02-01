菲裔歌星作曲贈母抗癌 鼓勵亞裔登記捐贈骨髓幹細胞（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一位在加州出生長大，在菲律賓成名的歌影視紅星，寫了一首情歌給自己的母親，後來這首歌成為全球抗癌運動的其中一首代表作，他的故事與華裔社區又有什麼關係呢？

這首叫做Be Alright的歌，是Guji Lorenzana寫給他媽媽的，2016年Guji結婚之後的一天，他的母親確診患上子宮頸癌，Guji表示由這一天開始，直到去年6月母親去世，全家人的情緒就像坐過山車。

Guji說：”就在這時候我寫這首情歌給她，幫助她渡過難捱的時刻，使她能振作，母親去年6月過世後，這首歌有了新的意義，不單單是她的歌，而是給全家人，我也決定將公開這首歌。”

Guji將這首歌製作成音樂影片，投入抗癌運動，他最近又參與Be The Match宣傳廣告，鼓勵大家登記成為骨髓和幹細胞捐贈者。

Guji說：”你知不知道你健康的幹細胞，可以用來醫治有血癌或其他絕症病人嗎？有了你的幫忙，我們可以治愈血癌，請和我一起使捐贈者登記庫更多元化。”

癌症可以發生在任何族裔、任何年齡的人身上，使原本健康的人陷入絕境。

兩名分別居住在加州和加拿大的血癌病人Martin和Desimond，他們急需接受骨髓或幹細胞移植，而目前全國1,600萬登記成為捐贈者的人之中，亞裔只佔6%，而當中還分為華裔、菲律賓裔、日裔等不同族裔，即是說，他們能找到適合捐贈者的機會很低。

美國亞裔捐贈計劃的負責人希望，Guji的故事能鼓勵更多亞裔成為捐贈者。

美國亞裔捐贈計劃行政總監Carol Gillespie說：”他的歌、故事和使命引起人的共鳴，不單止是菲律賓裔和亞裔，而是所有經歷過有家人患癌的人士。”

登記成為捐贈者的手續很簡單，大家只需要發短訊BEALRIGHT到61474，就會收到登記的連結，詳情也可以瀏覽bethematch.org網站。

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