新澤西州民主黨聯邦參議員Cory Booker宣布競選總統

新澤西州民主黨聯邦參議員Cory Booker週五宣布在2020年競選總統,如果他成功當選,將會是繼前總統奧巴馬後,美國歷史上第二位非洲裔總統。

Booker選擇於非洲裔傳統月首天,宣布參選總統,除Booker外,目前已有3名民主黨人已宣布或有意參選,分別是麻省聯邦參議員Elizabeth Warren、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris),以及紐約聯邦參議員Kirsten Gillibrand,未來估計還有更多民主黨人爭逐總統候選人提名。

Booker曾任新澤西州Newark市市長,他在2013年在特別選舉中勝出,填補民主黨人Frank Lautenberg的議席,他之後於2014年連任選舉中勝出。

Booker的參議員任期將於2020年結束,根據新澤西州州長去年11月簽署的新法,Booker在競選總統時,可同時競逐連任參議院議席,但未知他會否這樣做。

