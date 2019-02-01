新澤西州民主黨聯邦參議員Cory Booker宣布競選總統

February 1, 2019 全國消息, 新聞, 熱點關注
Cory Booker (AP)

【KTSF】

新澤西州民主黨聯邦參議員Cory Booker週五宣布在2020年競選總統，如果他成功當選，將會是繼前總統奧巴馬後，美國歷史上第二位非洲裔總統。

Booker選擇於非洲裔傳統月首天，宣布參選總統，除Booker外，目前已有3名民主黨人已宣布或有意參選，分別是麻省聯邦參議員Elizabeth Warren、加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris），以及紐約聯邦參議員Kirsten Gillibrand，未來估計還有更多民主黨人爭逐總統候選人提名。

Booker曾任新澤西州Newark市市長，他在2013年在特別選舉中勝出，填補民主黨人Frank Lautenberg的議席，他之後於2014年連任選舉中勝出。

Booker的參議員任期將於2020年結束，根據新澤西州州長去年11月簽署的新法，Booker在競選總統時，可同時競逐連任參議院議席，但未知他會否這樣做。

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