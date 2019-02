美國移民局開放網上申請公民證（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

需要申請公民證的人士現在更方便了,美國公民及移民服務局(USCIS)宣布,即日起在網上就可以填寫並直接遞交N-600以及N-600K表格。

這次開放網上辦理的N-600及N-600K,都是跟公民證有關的表格,其中N-600表格是”公民證申請表”,可以由本人申請,或者父母為18歲以下子女申請,包括在外國出生並隨同父母成為公民的未成年人士,或是出生後自動成為公民的未成年人士需要公民證時,由父母填寫N-600表格申請。

至於N-600K則是申請公民及頒發公民資格的申請表,主要是給長年居住在海外,基於父母是美國籍,而要申請美國公民資格的未成年人士所使用的表格。

移民局指出,網上辦理可以省去民眾親自跑一趟的麻煩,讓移民申請作業更有效率以及更便民。

提醒您,夠過網上申請移民表格,需要在USCIS官網開設帳號登入後才可辦理。

目前包括換發綠卡的I-90表格以及申請歸化為公民的N-400表格等,也都可以在網上填寫。

