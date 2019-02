芝加哥香港移民親述北極寒流有多冷（視頻）

【KTSF】

美國中西部多個州受北極旋渦寒流吹襲,居住在芝加哥的一名香港移民接受本台訪問,談談當地究竟有多冷。

香港移民劉振斌說:”我住在芝加哥19年,沒有試過這麼冷,星期三30號和星期四31號,在芝加哥市的公立學校已宣布停課,有些大學也宣布停課,我的公司也不上班,我就留在家。”

他說週三看到很多停泊在街上的汽車,早上要開動的時候不能發動,因為電子失效,天氣太冷,比較老舊的電子就會失效。

他週三早上開車送女兒上班也非常冷,出門時要穿多點衣服。

劉振斌說:”我來了這裡雖然經歷了19個冬天,我都沒有試過要穿兩條長褲,我穿了一條保暖長褲,加上一條比較厚的長褲,穿羽絨背心加羽絨大褸,帶著手套出去,為什麼會感覺很冷,因為打電話時,帶著手套不能輕觸屏幕,所以脫下手套,短短十秒八秒之間整個手都冰凍,有人甚至拍到在芝加哥河的河面看到steam fog,水蒸氣霧,據講為什麼會形成水蒸氣霧,就是因為比較溫暖的河水,遇到突然來到的冷空氣時,水蒸氣霧化。”

