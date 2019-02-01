芝加哥香港移民親述北極寒流有多冷（視頻）

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美國中西部多個州受北極旋渦寒流吹襲，居住在芝加哥的一名香港移民接受本台訪問，談談當地究竟有多冷。

香港移民劉振斌說：”我住在芝加哥19年，沒有試過這麼冷，星期三30號和星期四31號，在芝加哥市的公立學校已宣布停課，有些大學也宣布停課，我的公司也不上班，我就留在家。”

他說週三看到很多停泊在街上的汽車，早上要開動的時候不能發動，因為電子失效，天氣太冷，比較老舊的電子就會失效。

他週三早上開車送女兒上班也非常冷，出門時要穿多點衣服。

劉振斌說：”我來了這裡雖然經歷了19個冬天，我都沒有試過要穿兩條長褲，我穿了一條保暖長褲，加上一條比較厚的長褲，穿羽絨背心加羽絨大褸，帶著手套出去，為什麼會感覺很冷，因為打電話時，帶著手套不能輕觸屏幕，所以脫下手套，短短十秒八秒之間整個手都冰凍，有人甚至拍到在芝加哥河的河面看到steam fog，水蒸氣霧，據講為什麼會形成水蒸氣霧，就是因為比較溫暖的河水，遇到突然來到的冷空氣時，水蒸氣霧化。”

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