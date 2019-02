【KTSF】

海灣大橋西行方向週四下午兩點左右有多車連環相撞,有兩輛涉事車輛在意外後逃離現場,但其中一輛車在稍後逆線行駛返回意外現場。

現場在金銀島附近,至少三輛汽車相撞,其中兩車之後離開,但當中一輛汽車在Harrison出口折返,並在大橋上層反方向行車。

該女司機返到現場後,因為魯莽駕駛和酒後駕駛被捕。

事件中 ,一名成年人和一名嬰兒要送院,大橋金銀島以西三條行車線受阻約一小時後重開。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。