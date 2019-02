灣區週五迎風暴 入夜後料有狂風暴雨

【KTSF】

國家氣象局預測,風暴逐步迫近北灣及沿岸地區,週五早上時段有雨,到了下午過後,整個灣區將會下大雨,各城市週五的日間氣溫較週四低些,只有華氏58至61度。

本週第二股較為強勁的風暴逐步迫近灣區,國家氣象局預測,受風暴外圍雨帶影響,清晨時段部分地區有機會下著濛濛細雨,而北灣及沿海等城市早上10時後會開始有雨。

到了下午放工繁忙時段,整個灣區將會有雨,雨勢逐漸變大,同時風速亦有隨著雨勢增強,陣風可達每小時25至40英里。

氣象局預測,入夜過後的雨勢最大,水浸警示會生效至週六中午,大雨很可能導致小溪水位急速上升和市區道路水浸,交通會受到嚴重影響。

除了大雨,灣區晚上吹強風,疾風最高風速可高達每小時60英里,強風可能吹倒樹木和電線桿,預期部分地區會停電,強風警示生效期至週六早上6時。

週六及週日華埠將會舉行花市,預計週六早上會有驟雨,更有機會出現雷暴及落雹,一整天密雲,局部性的驟雨會斷斷續續至下週一,到了下週二大年初一,灣區將會有好天氣。

另外,太平洋煤電公司(PG&E)提醒市民,要小心塌下的電線,並要為可能出現的停電制定應變措施。

PG&E指,若看到任何掉落的電線,必須要假設這些電線仍帶電,而且十分危險,切勿觸碰或嘗試移除,應盡快報警及通知PG&E的人員。

在停電時,PG&E建議市民使用電池供電的手電筒,盡量避免使用蠟燭,若必須使用,就要將蠟燭放在遠離窗簾、燈罩及幼童的位置,千萬不可在無人注意的情況下任蠟燭自行燃燒。

PG&E亦建議市民準備緊急應變箱,最好放置手電筒、電池、瓶裝水、不易腐壞食品、藥物等。

想知道最新的停電資訊,除了上網,還可以致電1-800-743-5002與當局聯絡。

