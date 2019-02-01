灣區週五迎風暴 入夜後料有狂風暴雨

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國家氣象局預測，風暴逐步迫近北灣及沿岸地區，週五早上時段有雨，到了下午過後，整個灣區將會下大雨，各城市週五的日間氣溫較週四低些，只有華氏58至61度。

本週第二股較為強勁的風暴逐步迫近灣區，國家氣象局預測，受風暴外圍雨帶影響，清晨時段部分地區有機會下著濛濛細雨，而北灣及沿海等城市早上10時後會開始有雨。

到了下午放工繁忙時段，整個灣區將會有雨，雨勢逐漸變大，同時風速亦有隨著雨勢增強，陣風可達每小時25至40英里。

氣象局預測，入夜過後的雨勢最大，水浸警示會生效至週六中午，大雨很可能導致小溪水位急速上升和市區道路水浸，交通會受到嚴重影響。

除了大雨，灣區晚上吹強風，疾風最高風速可高達每小時60英里，強風可能吹倒樹木和電線桿，預期部分地區會停電，強風警示生效期至週六早上6時。

週六及週日華埠將會舉行花市，預計週六早上會有驟雨，更有機會出現雷暴及落雹，一整天密雲，局部性的驟雨會斷斷續續至下週一，到了下週二大年初一，灣區將會有好天氣。

另外，太平洋煤電公司（PG&E）提醒市民，要小心塌下的電線，並要為可能出現的停電制定應變措施。

PG&E指，若看到任何掉落的電線，必須要假設這些電線仍帶電，而且十分危險，切勿觸碰或嘗試移除，應盡快報警及通知PG&E的人員。

在停電時，PG&E建議市民使用電池供電的手電筒，盡量避免使用蠟燭，若必須使用，就要將蠟燭放在遠離窗簾、燈罩及幼童的位置，千萬不可在無人注意的情況下任蠟燭自行燃燒。

PG&E亦建議市民準備緊急應變箱，最好放置手電筒、電池、瓶裝水、不易腐壞食品、藥物等。

想知道最新的停電資訊，除了上網，還可以致電1-800-743-5002與當局聯絡。

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