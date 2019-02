華裔花滑小將劉美賢錦標賽奪冠 感激父親多年栽培（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上星期在底特律舉行的2019年美國花樣滑冰錦標賽,年僅13歲的灣區華裔小將劉美賢(Alysa Liu)奪得女單冠軍,成為美國花樣滑冰史上最年輕的冠軍。

最近一直被鎂光燈包圍的劉美賢,終於回到東灣的家,並與灣區媒體見面。

劉美賢說:”我非常高興,也高興能得到我最好的成績,我的表演完成得很好。”

劉美賢教練Laura Lipetsky親眼看到學生摘冠也喜出望外。

Lipetsky說:”我非常興奮和高興,看到我們每天所做的得到回報,我們讓她參加比賽,並表演兩個俐落的項目,她完成了是一個很棒的經歷。”

劉美賢從5歲開始,每週一到五都會到奧克蘭滑冰中心這裡進行訓練,每天4個小時,劉爸爸則會每天接送女兒,因此劉美賢將這次獲得的金牌送給了爸爸,感謝他這麼多年的辛苦付出。

劉美賢說:”她每天都很早開車送我來,而且為我滑冰花了很多錢。”

劉美賢的爸爸劉俊是移民律師,他也是美國著名華裔花滑選手關穎珊的粉絲,因此女兒5歲時就開始培養她,女兒現在的偶像也是關穎珊。

劉美賢3年前就摘得美國花滑錦標賽女子中級組冠軍,去年又在青年組摘冠,今年的成人組比賽,劉美賢在短滑項目完成一個三周半跳,在自油滑項目完成兩個三周半跳,如此高難度動作的完美表現,也讓她成為美國花滑錦標賽史上,首位完成三周半跳的女選手,在世界上則是第二位。

劉美賢說:”練這個動作花了我兩個月,對一些人好像時間非常短,但我只用了一點時間。”

劉美賢說,自己成功,就是靠不斷練習,還有教練和舞蹈老師的指導,在飲食方面她也很節制,因為滑冰選手不能胖,所以平日她都不會吃碳水化合物的食物,如米飯、麵食及甜品,也不能吃其它小朋友都喜歡的薯片薯條,只能吃雞肉、牛肉和沙拉、蛋白質較多的食物及青菜。

而劉爸爸為防止她受傷,還定期帶她去按摩。

劉美賢父親劉俊(Arthur Liu)說:”讓她全身的肌肉都很結實有力量,這樣才能夠承受在冰上的這麼多的跳躍,另外我也帶她去一個專門的按摩師那裡,然後就是要把她的肌肉鬆鬆,防禦性的這種按摩也很重要。”

外界都關注劉美賢的下一個世界大賽應該是2022北京冬奧會,劉爸爸對女兒寄予希望,並準備開始更高難度的訓練。

劉俊說:”我們下一步還要繼續訓練,她現在開始要學習四圈跳,在她的滑冰技術表演能力這方面,都要進一步再加強。”

而劉美賢自己目前則只想繼續提高滑冰水平。

劉美賢說:”我實際還沒想到參加奧運,我只想提高自己,變得更好,因為還沒到奧運,我也不知道我能否去,我現在只想保持謙卑。”

