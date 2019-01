【KTSF】

灣區三間Walgreens藥房,涉嫌容許一個無藥劑師牌照的僱員,十年間擔任藥劑師的職責,幫顧客配藥,涉及的處方多達74萬張。

懷疑涉案的Walgreens分別位於Fremont、聖荷西及Milpitas,投訴指,無藥劑師牌照的越裔女員工Kim Thien Le,涉嫌在2006年至2017年間進行配藥,指導顧客服藥、指導藥劑師實習生及開處方藥等工作。

經Le手藥物分銷395間Walgreens,Walgreens指,Le已於2017年離職,而事件揭發後,Walgreens隨即檢查旗下所有藥劑師的牌照。

加州藥劑師委員會正調查指控是否屬實,如發現屬實,以上三間Walgreens的藥房牌照可能會被吊銷。

