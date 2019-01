【KTSF 江良慧報導】

美國心臟協會一項最新報告表示,全美有接近一半成年人都有某種心臟或者心血管疾病,數字驚人的部分原因是,醫學界近日更改高血壓的指引,令更多人被評定為高血壓所致。

很多美國人心臟都不健康,根據美國心臟協會的最新報告,美國有接近一半或超過1.2億人有某種心血管疾病(CVD),當中包括冠心病、心臟衰歇、中風或者高血壓。

心血管疾病也是美國,甚至全球的頭號殺手,2016年,全美有超過84萬人死於心血管疾病,比之前一年多。

部分原因是美國早前下修高血壓定義,130/80或以上即可診斷為高血壓,而原來的指標是140/90。

不過醫生表示,心血管疾病個案中,有八成是可預防的,所以美國人需要在控制高血壓、糖尿病和高膽固醇徵狀做好些,要有足夠睡眠和保持健康的生活方式。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。