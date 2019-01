特朗普指美中貿易談判暫不會有最終協議

【i-CABLE】

中美代表在華盛頓舉行高級別貿易談判,特朗普總統形容談判進展順利,不過要等他在”不久將來”與中國國家主席習近平會面,才會落實最終貿易協議。《華爾街日報》引述消息指,二人或於2月底於海南會面。

中美貿易談判踏入第二天,特朗普會見副總理劉鶴前於Twitter發文,提及美中官員的談判進展良好,而他和中方代表正致力達成一個完整的協議,讓問題不再遺留於談判桌上。

不過他表明,兩國暫時不會達成最終協議,直至他與習近平於不久的將來會面,討論一些存在已久的難題並達成共識。

《華爾街日報》引述消息指,中方已向美方提議,特朗普於2月底與北韓領袖金正恩會面後,轉至海南與習近平會面。

消息又指,中方代表團準備好適度的讓步,包括中方購買更多美國能源及農產品,以及容許更多美國資本進入中國的製造業及金融服務市場,不過卻未有如美方所要求進行結構性改革。

特朗普於帖文中又提到,對中國的關稅將於3月1日提升至25%,盼望能於此前達成協議。

