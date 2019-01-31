特朗普指美中貿易談判暫不會有最終協議

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中美代表在華盛頓舉行高級別貿易談判，特朗普總統形容談判進展順利，不過要等他在”不久將來”與中國國家主席習近平會面，才會落實最終貿易協議。《華爾街日報》引述消息指，二人或於2月底於海南會面。

中美貿易談判踏入第二天，特朗普會見副總理劉鶴前於Twitter發文，提及美中官員的談判進展良好，而他和中方代表正致力達成一個完整的協議，讓問題不再遺留於談判桌上。

不過他表明，兩國暫時不會達成最終協議，直至他與習近平於不久的將來會面，討論一些存在已久的難題並達成共識。

《華爾街日報》引述消息指，中方已向美方提議，特朗普於2月底與北韓領袖金正恩會面後，轉至海南與習近平會面。

消息又指，中方代表團準備好適度的讓步，包括中方購買更多美國能源及農產品，以及容許更多美國資本進入中國的製造業及金融服務市場，不過卻未有如美方所要求進行結構性改革。

特朗普於帖文中又提到，對中國的關稅將於3月1日提升至25%，盼望能於此前達成協議。

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