Netflix的新節目教大家如何丟棄那些不需要的東西,結果令灣區不少接受舊物捐贈的店鋪,一時之間”物”滿為患。

Netflix的新節目”Tidying Up With Marie Kondo”,由日本整理專家近藤麻理惠教授美國家庭整理家中雜物的策略,自本月初播出以來,觸動了很多美國家庭的神經。

近藤提倡只保留能”點燃快樂”的東西,於是不少家庭紛紛動手清理雜物,形成”近藤效應”,導致灣區不少接受舊物捐贈的店鋪接收的物品超負荷,很多店鋪不得不暫停接受捐贈,或限制捐贈的數量,而這種情況通常只會在秋季大掃除那幾個月才出現。

