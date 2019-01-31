Sundance電影節越來越多亞裔作品參展（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國最大規模獨立電影影展Sundance電影節，有越來越多亞裔電影的作品參展，而今年更有3位美亞影片角逐獎項。

這些走在紅地毯上拍照，並接受眾多國際媒體競相採訪的導演和主要演員都是華裔，但他們代表的並不是中國的作品，而是美國片《別告訴她》《The Farewell》，這部片在Sundance電影節中舉行全球首映，今年有超過60名幕後的亞裔電影工作者帶著新作出席影展。

Sundance也不單單是個影展，它也是個電影市場，不少獨立製作的影片就是在這裡找到買主，《The Farewell》就是以7位數的價位找到買家，觀眾可以在不久後，在電影院中看到這些新作品。

《The Farewell》導演王子逸（Lulu Wang）說：”我很興奮到來Sundance影展，我想不到更好的地方作首映，把電影介紹給大家，我知道這裡的觀眾非常熱情，我很高興讓大家看到這部電影。”

其中最受關注的亞裔作品中，應該就是《The Farewell》，劇情講述一個美籍華裔，因為在中國的祖母即將病逝，為了不要告訴祖母病情，但要全家團聚，來見祖母最後一面，而舉行一場所有家人都出席的婚禮。

《The Farewell》演員林家珍（Awkwafina）說：”這部片能來Sundance有巨大意義，我首次接劇本時，覺得從沒見過這樣一個美籍亞裔角色，開始時自我質疑，我不怎麼會說中文，劇本卻是60%中文，我不知道怎樣做，這是一個女子與祖母的故事，我也是由祖母帶大，所以感覺很真，在這裡聽說這電影吸引許多人，這對我特有意義，感覺很棒。”

《The Farewell》演員林曉傑（Diana Lin）說：”我覺得很激動，也感到很驕傲、自豪，能夠有這樣的一個機會，去為我們亞裔的世界和演員，來呈現我們亞洲的故事，讓別人了解我們的文化，另外，我們有這麼多藝術家，在世界各地為大家做出貢獻，我感到很激動、很自豪。”

另外一部參賽作品《Ms. Purple》，出自美籍韓裔編劇/導演Justin Chon的手筆，是他導演的第二部電影。

兩年前的處女作《Gook》，也同樣在Sundance影展中首映，今年的《Ms. Purple》，講述一名在洛杉磯的韓裔少女，為了要賺錢照顧病床上的父親，而在韓國城的卡拉OK當陪酒女郎，也必須和離開家庭的哥哥重新接軌，內容同樣是緊貼

亞裔心態的一部作品。

Chon說：”美國亞裔看到一位美國亞裔，拍的關於美國亞裔的影片，特別有意思，像這類親情故事的鋪排，是大製作沒有的，因為你真的能體會劇情的細節，那是很個人、細膩、真實，又貼切我們文化的感覺。”

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