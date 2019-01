Sundance電影節越來越多亞裔作品參展（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國最大規模獨立電影影展Sundance電影節,有越來越多亞裔電影的作品參展,而今年更有3位美亞影片角逐獎項。

這些走在紅地毯上拍照,並接受眾多國際媒體競相採訪的導演和主要演員都是華裔,但他們代表的並不是中國的作品,而是美國片《別告訴她》《The Farewell》,這部片在Sundance電影節中舉行全球首映,今年有超過60名幕後的亞裔電影工作者帶著新作出席影展。

Sundance也不單單是個影展,它也是個電影市場,不少獨立製作的影片就是在這裡找到買主,《The Farewell》就是以7位數的價位找到買家,觀眾可以在不久後,在電影院中看到這些新作品。

《The Farewell》導演王子逸(Lulu Wang)說:”我很興奮到來Sundance影展,我想不到更好的地方作首映,把電影介紹給大家,我知道這裡的觀眾非常熱情,我很高興讓大家看到這部電影。”

其中最受關注的亞裔作品中,應該就是《The Farewell》,劇情講述一個美籍華裔,因為在中國的祖母即將病逝,為了不要告訴祖母病情,但要全家團聚,來見祖母最後一面,而舉行一場所有家人都出席的婚禮。

《The Farewell》演員林家珍(Awkwafina)說:”這部片能來Sundance有巨大意義,我首次接劇本時,覺得從沒見過這樣一個美籍亞裔角色,開始時自我質疑,我不怎麼會說中文,劇本卻是60%中文,我不知道怎樣做,這是一個女子與祖母的故事,我也是由祖母帶大,所以感覺很真,在這裡聽說這電影吸引許多人,這對我特有意義,感覺很棒。”

《The Farewell》演員林曉傑(Diana Lin)說:”我覺得很激動,也感到很驕傲、自豪,能夠有這樣的一個機會,去為我們亞裔的世界和演員,來呈現我們亞洲的故事,讓別人了解我們的文化,另外,我們有這麼多藝術家,在世界各地為大家做出貢獻,我感到很激動、很自豪。”

另外一部參賽作品《Ms. Purple》,出自美籍韓裔編劇/導演Justin Chon的手筆,是他導演的第二部電影。

兩年前的處女作《Gook》,也同樣在Sundance影展中首映,今年的《Ms. Purple》,講述一名在洛杉磯的韓裔少女,為了要賺錢照顧病床上的父親,而在韓國城的卡拉OK當陪酒女郎,也必須和離開家庭的哥哥重新接軌,內容同樣是緊貼

亞裔心態的一部作品。

Chon說:”美國亞裔看到一位美國亞裔,拍的關於美國亞裔的影片,特別有意思,像這類親情故事的鋪排,是大製作沒有的,因為你真的能體會劇情的細節,那是很個人、細膩、真實,又貼切我們文化的感覺。”

