【i-CABLE】

舊金山田德隆區發生打人事件,女疑犯無故襲擊7個在Muni巴士上面和剛下車的人,又用其中一名受害人的拐杖擊打受害人。

案發現場是McAllister夾Jones街的一個Muni巴士站,警方表示,週三上午將近10點,一名26歲非洲裔女子不知為什麼突然襲擊剛剛下巴士的乘客。

一名68歲華裔男人跌倒之後,疑犯拾起他的金屬拐杖,然後擊打男事主。

之後,疑犯又走上巴士,拳打車上的乘客。

警方表示,總共有7個人被疑犯毆打,其中還包括一名71歲華裔婆婆。

警方後來拘捕了疑犯,所有傷者都沒有生命危險。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。