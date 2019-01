【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Mission區有一間三睡房兩浴室、面積達到1,300平方英呎的公寓,以不足100萬元的叫價放售,附近同類型的公寓,平均售價都將近140萬元,為何這間房子賣的這麼便宜呢?

去年6月,位於舊金山14街200號路段的公寓裡面,疑犯Lisa Gonzales涉嫌殺死並肢解她的室友Maggie Mamer,還將部分的殘肢藏在一樓地下室的儲物櫃中,疑犯目前正羈押候審。

而這間”兇宅”現在就以985,000元的叫價放售。

