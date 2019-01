【KTSF】

中半島San Mateo市一間超市門口發生搶劫案,疑犯已經落網。

警方表示,事發於1月14號早上8點半左右,地點在靠近市中心的El Toro Meat Market外,一名婦人在門口的貨架前挑選水果時,匪徒從她後面經過,但隨後折返,並試圖搶走她的錢包。

監控畫面顯示,事主緊抓著錢包不放,但匪徒將錢包搶走,還將事主推倒在地,匪徒接著逃離現場。

警方稱,匪徒逃跑時掉下手機,警方憑著手機及其他線索,將懷疑涉案的男子Maka Tua緝拿歸案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。