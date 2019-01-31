北極超級寒流橫掃美國中西部 9人死亡（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

北極氣旋形成的超級寒流橫掃美國中西部多個州份，最少40個城市的氣溫週三晚跌破紀錄，有跡象顯示，超強寒流正向南部和東岸伸展，有些州份已宣佈進入緊急狀態，至今有9人因寒流而死亡。

現時橫掃中西部地區的北極寒流，由中西部、東北部，一直伸展至南部的喬治亞州，中西部的寒冷程度有如南極洲，已經達到危險程度。

皮膚暴露在華氏零下50度，5分鐘就會生凍瘡，當局呼籲民眾留在室內，多個州暫停派信。

芝加哥週三晚的氣溫降到華氏零下26度，即攝氏零下32度，是芝加哥25年來最凍的天氣，芝加哥機場有近兩千班航機取消。

在嚴寒天氣中，結冰的路面令行車十分危險，有人拍到芝加哥一處公路，一架吉普車失控越過中線，同迎面而來的一架貨車迎頭相撞。

貨車司機只是受輕傷，而吉普車的18歲司機就嚴重燒傷，但幸好保住生命。

拍下過程的人連忙落車，將受傷青年司機拉出火場，青年司機的父母感激有人救了他。

在極度嚴寒下，芝加哥地區火車無法正常行駛，因為鐵路的金屬收縮，令路軌接口分離，工程當局必須在路軌上燒火，令金屬重新伸展，列車才能通行。

現時來往芝加哥的Amtrak火車服務已暫停，而芝加哥市內所有學校停課。

其實今次芝加哥的天氣都未算最冷，明尼蘇達州Ponsford市附近地區，更加降到華氏零下66度，即攝氏-54度，而明尼波利斯市的氣溫也降到零下55度。

氣象預測，芝加哥與明尼阿波利斯的氣溫，到本週末才會回升至冰點左右，即華氏32度。

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