北極超級寒流橫掃美國中西部 9人死亡（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

北極氣旋形成的超級寒流橫掃美國中西部多個州份,最少40個城市的氣溫週三晚跌破紀錄,有跡象顯示,超強寒流正向南部和東岸伸展,有些州份已宣佈進入緊急狀態,至今有9人因寒流而死亡。

現時橫掃中西部地區的北極寒流,由中西部、東北部,一直伸展至南部的喬治亞州,中西部的寒冷程度有如南極洲,已經達到危險程度。

皮膚暴露在華氏零下50度,5分鐘就會生凍瘡,當局呼籲民眾留在室內,多個州暫停派信。

芝加哥週三晚的氣溫降到華氏零下26度,即攝氏零下32度,是芝加哥25年來最凍的天氣,芝加哥機場有近兩千班航機取消。

在嚴寒天氣中,結冰的路面令行車十分危險,有人拍到芝加哥一處公路,一架吉普車失控越過中線,同迎面而來的一架貨車迎頭相撞。

貨車司機只是受輕傷,而吉普車的18歲司機就嚴重燒傷,但幸好保住生命。

拍下過程的人連忙落車,將受傷青年司機拉出火場,青年司機的父母感激有人救了他。

在極度嚴寒下,芝加哥地區火車無法正常行駛,因為鐵路的金屬收縮,令路軌接口分離,工程當局必須在路軌上燒火,令金屬重新伸展,列車才能通行。

現時來往芝加哥的Amtrak火車服務已暫停,而芝加哥市內所有學校停課。

其實今次芝加哥的天氣都未算最冷,明尼蘇達州Ponsford市附近地區,更加降到華氏零下66度,即攝氏-54度,而明尼波利斯市的氣溫也降到零下55度。

氣象預測,芝加哥與明尼阿波利斯的氣溫,到本週末才會回升至冰點左右,即華氏32度。

