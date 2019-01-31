移民崎嶇之路：區域中心投資移民暫時恢復（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

透過區域中心申請投資移民EB5的法律，去年底受到聯邦政府一度停擺的影響也宣告失效，有關作業一度取消，如今政府重開三個星期，這個移民管道又得以暫時恢復，未來是否還會有變化？有意申請者又該注意些甚麼？

投資移民EB5受到政府去年底局部停擺的影響，投資區域中心的申請一度全面叫停。

移民律師王小禾說：”EB5投資移民這個法律，一直都是分成兩種做法，一個是直接投資，就是自己投資50或者100萬，還有一種就是透過區域中心的方式，那就是間接創造就業機會，這種方式，一般是投資50萬，現在直接投資這一部分沒有受到影響，這個法律是永久性的，如果自己開辦一個公司，僱用十個人，那這個不受影響，那受到影響的是透過區域中心的，因為絕大多數人是透過區域中心來做的。”

透過區域中心投資申請投資移民的相關法律，1991年實施至今已有20多年，法律一直跟著聯邦政府預算案續期。

當聯邦政府預算案無法在去年12月21日通過，區域中心投資移民的法律也宣告過期失效，導致這個移民管道一度取消。

隨著聯邦政府上週五重開，區域中心投資移民又恢復正常作業，只是政府重開只到2月15日，接下來的命運，又要看聯邦政府預算案是否能繼續通過。

什麼是投資區域中心呢？簡單來說就是拿錢出來。

王小禾說：”法律允許這些大的項目，通常是房地產，用一種用經濟學家提供的一個計算的，就是創造就業機會的計算方式，你比如說，我們在這裡要修一個商場，因此我們要投資多少，我們有建築工人要來修，這個東西，修完了之後這個地方會產生多少經濟效益，有多少員工在這裡。”

這種方式簡單方便，成為多數人投資移民的選擇，在偏僻、高失業率地區，投資金額為50萬，其餘地區則為100萬，經過申請、批准並等待排期後，申請者和家人會獲得有條件臨時綠卡，時間到了再轉為永久綠卡。

這次因為聯邦政府局部停擺，導致區域中心的EB5申請全面取消，引發嚴重衝擊。

不過移民律師認為，政府停擺屬於臨時性，對於這類投資移民的影響也是暫時的，因為政府不可能長期關門，對於有意申請者不需太過擔心，反倒是排期太久的問題，這幾年已經讓不少人卻步。

原來美國的投資移民一年只有一萬個名額，也包括申請人家屬，等於每年只要3,000到4,000人申請，名額就會用完。

王小禾說：”已經在等待，還沒有拿到綠卡，已批准的現在至少有4、5萬，所以按照這個簡單來算一下，就知道要多少年才能把這部份人消化掉，你後來提出申請的，要等前面的人都拿到了才會輪到你，他這個就是排隊一步一步往前排。”

律師指出，在中國出生的人士申請EB5，動輒十多年才能拿到臨時綠卡，再加上未來投資金額的提高，勢必成為趨勢，有意申請者要考慮清楚。

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