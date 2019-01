移民崎嶇之路：區域中心投資移民暫時恢復（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

透過區域中心申請投資移民EB5的法律,去年底受到聯邦政府一度停擺的影響也宣告失效,有關作業一度取消,如今政府重開三個星期,這個移民管道又得以暫時恢復,未來是否還會有變化?有意申請者又該注意些甚麼?

投資移民EB5受到政府去年底局部停擺的影響,投資區域中心的申請一度全面叫停。

移民律師王小禾說:”EB5投資移民這個法律,一直都是分成兩種做法,一個是直接投資,就是自己投資50或者100萬,還有一種就是透過區域中心的方式,那就是間接創造就業機會,這種方式,一般是投資50萬,現在直接投資這一部分沒有受到影響,這個法律是永久性的,如果自己開辦一個公司,僱用十個人,那這個不受影響,那受到影響的是透過區域中心的,因為絕大多數人是透過區域中心來做的。”

透過區域中心投資申請投資移民的相關法律,1991年實施至今已有20多年,法律一直跟著聯邦政府預算案續期。

當聯邦政府預算案無法在去年12月21日通過,區域中心投資移民的法律也宣告過期失效,導致這個移民管道一度取消。

隨著聯邦政府上週五重開,區域中心投資移民又恢復正常作業,只是政府重開只到2月15日,接下來的命運,又要看聯邦政府預算案是否能繼續通過。

什麼是投資區域中心呢?簡單來說就是拿錢出來。

王小禾說:”法律允許這些大的項目,通常是房地產,用一種用經濟學家提供的一個計算的,就是創造就業機會的計算方式,你比如說,我們在這裡要修一個商場,因此我們要投資多少,我們有建築工人要來修,這個東西,修完了之後這個地方會產生多少經濟效益,有多少員工在這裡。”

這種方式簡單方便,成為多數人投資移民的選擇,在偏僻、高失業率地區,投資金額為50萬,其餘地區則為100萬,經過申請、批准並等待排期後,申請者和家人會獲得有條件臨時綠卡,時間到了再轉為永久綠卡。

這次因為聯邦政府局部停擺,導致區域中心的EB5申請全面取消,引發嚴重衝擊。

不過移民律師認為,政府停擺屬於臨時性,對於這類投資移民的影響也是暫時的,因為政府不可能長期關門,對於有意申請者不需太過擔心,反倒是排期太久的問題,這幾年已經讓不少人卻步。

原來美國的投資移民一年只有一萬個名額,也包括申請人家屬,等於每年只要3,000到4,000人申請,名額就會用完。

王小禾說:”已經在等待,還沒有拿到綠卡,已批准的現在至少有4、5萬,所以按照這個簡單來算一下,就知道要多少年才能把這部份人消化掉,你後來提出申請的,要等前面的人都拿到了才會輪到你,他這個就是排隊一步一步往前排。”

律師指出,在中國出生的人士申請EB5,動輒十多年才能拿到臨時綠卡,再加上未來投資金額的提高,勢必成為趨勢,有意申請者要考慮清楚。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。