移民局修訂H-1B工作簽證申請及抽籤制度

【KTSF 林佩樺報導】

移民局週三公告工作簽證H-1B的申請和抽籤制度,都有新的重大改變。

移民局週三公告H-1B工作簽證有兩項新變革,第一項為改變抽籤制度,今年4月1日開始實施,也就是2020財政年度工作簽證申請的開放日期,希望透過配額分配,提高高技術外國籍勞工的比例。

國土安全部估計,在新制度下,中籤名單中擁有美國碩士以上學位的人數將提高16%,相當於5,340人。

現在的篩選程序為,由電腦抽選出6.5萬個普通名額,另外再篩選2萬個碩士學位或以上的名額。

另一項變更則為調整申請方法,僱主有意為外籍勞工申請H-1B工作簽證 ,必須先在指定期間內,向移民局辦理申請登記,只有被移民局選中的公司,才可以開始工作簽證申請程序。

這個新制度不會在今年開始實施,當局表示會再另行公告實施日期。

