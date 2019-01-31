布里德公布市情咨文 露宿者及房屋危機成施政重點（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德（London Breed）公布她任內首份市情咨文，無家可歸者及房屋危機仍然是兩大施政重點，布里德亦展示強硬一面，表明有需要時，每個社區都要容納無家可歸者支援中心及房屋。

舊金山男同志合唱團的歌聲，為這份市情咨文揭開序幕。

布里德說：”我們建不夠房屋，又面對無家可歸者危機，與精神問題及濫藥搏鬥，當然，我們知道這些困難，問題是，我們下一步怎樣做。”

布里德的第一步仍然是解決無家可歸者問題，在她擔任市長的過去半年間，她認為施政逐漸有成效，市府一共開了3間新的無家可歸者支援中心，提供338個床位，成功幫助約1,000名露宿者重過正常的生活，預計在2020前，會再增加1,000個床位。

布里德表示，她計劃未來4年撥款興建支援中心、中轉房屋及永久房屋等，會幫助共4,000名無家可歸者。

現時的無家可歸者支援中心大多集中在田德隆區及Market街以南一帶，不少社區過往亦表態抗拒容納支援中心，布里德週三亦嚴正聲明，有需要時，所有社區必須要接納。

布里德說：”沒有藉口，不要再談維持現狀，讓我表明，市內每一個社區都要出力解決這個問題。”

半小時的報告，布里德花了超過3分之1時間談無家可歸問題，然後她開始講興建及保留可負擔房屋的大計。

去年11月，舊金山通過C提案，向大企業額外徵稅，每年約有3億，布里德指，會加快進度，用這筆錢興建可負擔房屋，以及繼續透過購買小地皮計劃，將單位轉為永久可負擔。

布里德亦提到，她將會建議修改市憲章，凡是興建可負擔或教師房屋，這些項目將不需要經過繁複的審批程序，會直接動工。

布里德說：’任何可負擔或教師房屋項目，土地規劃沒有問題就直接建，即時建，不再有官僚主義，不再有昂貴的上訴，無人可以講不准在我的社區。”

此外，布里德亦提到清潔街道及治安問題，市府在田德隆區增加流動廁所、大型垃圾桶及清潔工人等，在Market街一帶增加一倍的巡警，過去一年，兇殺案及財物盜竊案有顯著的下降。

布里德指出，舊金山的各種問題正慢慢解決，相信市民有感受到。

布里德亦透露，正與市參事佩斯金合作，研究向市內的共乘汽車公司徵稅，要求網的為他們造成的交通擠塞付出代價，並計劃放在今年11月的選票上。

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