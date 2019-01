布里德公布市情咨文 露宿者及房屋危機成施政重點（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德(London Breed)公布她任內首份市情咨文,無家可歸者及房屋危機仍然是兩大施政重點,布里德亦展示強硬一面,表明有需要時,每個社區都要容納無家可歸者支援中心及房屋。

舊金山男同志合唱團的歌聲,為這份市情咨文揭開序幕。

布里德說:”我們建不夠房屋,又面對無家可歸者危機,與精神問題及濫藥搏鬥,當然,我們知道這些困難,問題是,我們下一步怎樣做。”

布里德的第一步仍然是解決無家可歸者問題,在她擔任市長的過去半年間,她認為施政逐漸有成效,市府一共開了3間新的無家可歸者支援中心,提供338個床位,成功幫助約1,000名露宿者重過正常的生活,預計在2020前,會再增加1,000個床位。

布里德表示,她計劃未來4年撥款興建支援中心、中轉房屋及永久房屋等,會幫助共4,000名無家可歸者。

現時的無家可歸者支援中心大多集中在田德隆區及Market街以南一帶,不少社區過往亦表態抗拒容納支援中心,布里德週三亦嚴正聲明,有需要時,所有社區必須要接納。

布里德說:”沒有藉口,不要再談維持現狀,讓我表明,市內每一個社區都要出力解決這個問題。”

半小時的報告,布里德花了超過3分之1時間談無家可歸問題,然後她開始講興建及保留可負擔房屋的大計。

去年11月,舊金山通過C提案,向大企業額外徵稅,每年約有3億,布里德指,會加快進度,用這筆錢興建可負擔房屋,以及繼續透過購買小地皮計劃,將單位轉為永久可負擔。

布里德亦提到,她將會建議修改市憲章,凡是興建可負擔或教師房屋,這些項目將不需要經過繁複的審批程序,會直接動工。

布里德說:’任何可負擔或教師房屋項目,土地規劃沒有問題就直接建,即時建,不再有官僚主義,不再有昂貴的上訴,無人可以講不准在我的社區。”

此外,布里德亦提到清潔街道及治安問題,市府在田德隆區增加流動廁所、大型垃圾桶及清潔工人等,在Market街一帶增加一倍的巡警,過去一年,兇殺案及財物盜竊案有顯著的下降。

布里德指出,舊金山的各種問題正慢慢解決,相信市民有感受到。

布里德亦透露,正與市參事佩斯金合作,研究向市內的共乘汽車公司徵稅,要求網的為他們造成的交通擠塞付出代價,並計劃放在今年11月的選票上。

