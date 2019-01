參眾兩院跨黨派小組就邊境保安撥款展開磋商

【KTSF 江良慧報導】

白宮和國會領袖上週五達成協議,讓聯邦政府暫時重開,而兩院要在政府重開期間,再次開會商討邊境保安撥款,負責的小組在週三首次召開會議。

由兩院兩黨各自派出的談判人員週三首次開會,共和黨聯邦參議員Richard Shelby說,我希望藉著這裡達成的妥協,可以定出兩黨合作的基調。

他們要在2月15日臨時撥款法案到期前,就邊境保安達成協議,眾議長普洛西把責任完全交給他們。

普洛西說:”我認為委員會可自行達成好結果,無需任何人介入。”

但特朗普總統卻發推文表示,兩黨談判人員如果不是在討論或考慮圍牆或實物屏障的話,他們就是在浪費時間。

但予其討論圍牆,民主黨人寧可討論科技或港口等議題。

民主黨聯邦眾議員Nita Lowey說:”我和其他民主黨同僚已準備好真誠工作,起草國土安全部法案,為明智有效的邊境保安撥款。”

委員會一旦達成協議,法案還需要兩院通過,再交由總統簽署,才可以避免政府另一次停擺,兩黨議員也不斷提出建議,避免政府停擺再發生。

共和黨聯邦參議員Rob Portman說:”經過這35天的停擺,太痛苦了,我們不想再來一次,而且有不同方法去避免。”

上星期五結束的35天停擺,是美國史上最長的一次。

