聯邦當局掃蕩月子中心起訴20人 3華裔被捕

【KTSF 江良慧報導】

聯邦當局展開有史以來規模最大、針對安排中國孕婦赴美產子的生育旅遊業的掃蕩行動,並起訴20人,其中有3名華裔被捕,並在南加州Santa Ana出庭。

被捕的3人分別是李冬媛、劉維岳和董晶,他們全部被控串謀移民詐騙、國際洗錢和身分盜竊,劉維岳更被控報稅造假。

另外有10幾名疑犯,包括李冬媛的生意拍檔陳朝,也因為被指涉及3間所謂的生育旅遊業商業而被控,當局相信大部分疑犯目前都身在中國。

今次是美國首次刑事檢控生育旅遊業的經營者,被捕人所經營的月子中心,在2015年3月被聯邦人員掃蕩。

據報中心收取中國孕婦數萬甚至十萬美元,安排她們前來加州,並在美國的醫院分娩,令所誕下的嬰兒可以自動獲得美國籍。

當局指被捕人經營的You Win USA假期服務、Star Baby Care和USA Happy Baby等公司,宣傳赴美產子的好處,並涉嫌教導孕婦申請旅遊簽證時,隱瞞懷孕和虛報行程,包括訛稱計畫入住檀香山的特朗普酒店,但事實卻是住在Irvine的月子中心。

當局指這些商業非但是詐騙,而且構成國家保安風險,因為有替中國政府工作的人,用這方法為子女取得公民身分,這些子女日後可以返回美國,並在滿21歲後申請父母來美。

