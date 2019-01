【KTSF】

東灣奧克蘭市的海灣大橋收費站週四清晨出現一名手持武器的男子,加州公路巡警已將他拘捕。

事發於清晨5時40分,巡警在收費站的停車場發現一名男子揮舞一枝手槍,行為怪異,路過的司機也清楚看到。

巡警見狀即時將他扣查,後來發現他手上持有的是利刀,並非手槍,巡警以藏有武器的罪名將他拘捕。

