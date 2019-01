蘋果公司華裔員工涉企圖盜取自駕汽車商業機密被起訴

【KTSF 梁秋玉報導】

又有一名蘋果公司的華裔員工,因涉嫌企圖竊取蘋果公司保密的自動駕駛汽車計劃及有關商業機密,而遭到聯邦調查局起訴。

法庭資料顯示,Jizhong Chen是蘋果公司自動汽車駕駛項目成員之一,去年6月曾參加項目培訓,並簽署過保證書不會洩露機密。

本月11號,有蘋果員工發現Chen在自動駕駛項目的工作室,用廣角鏡頭拍照,覺得可疑,於是舉報了Chen。

蘋果公司的調查員在查看Chen的私人設備時,發現電腦中有超過兩千份檔案,涉及公司機密及產權資料,違反公司政策且極具破壞性。

此外,調查員還發現約100張公司內部建築的照片,Chen對此表示,這些資料為參與工作表現提升計劃所用。

蘋果調查Chen時,還懷疑他向中國一間研發自動駕駛汽車的公司求職。

蘋果自本月11日起,已把Chen停職停薪,並且不准他進入公司大樓,及任何公司資料庫和網路。

18日,Chen告知蘋果公司要回中國一個月,探訪生病的父親,上星期,就在Chen離境前,遭到聯邦執法人員逮捕,並於上週五以50萬元獲准保釋候審。

去年7月,另一名蘋果員工Xiaolang Zhang也被控竊取公司自動駕駛汽車項目信息,以提供給一個中國競爭對手。

