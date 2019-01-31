蘋果公司華裔員工涉企圖盜取自駕汽車商業機密被起訴

【KTSF 梁秋玉報導】

又有一名蘋果公司的華裔員工，因涉嫌企圖竊取蘋果公司保密的自動駕駛汽車計劃及有關商業機密，而遭到聯邦調查局起訴。

法庭資料顯示，Jizhong Chen是蘋果公司自動汽車駕駛項目成員之一，去年6月曾參加項目培訓，並簽署過保證書不會洩露機密。

本月11號，有蘋果員工發現Chen在自動駕駛項目的工作室，用廣角鏡頭拍照，覺得可疑，於是舉報了Chen。

蘋果公司的調查員在查看Chen的私人設備時，發現電腦中有超過兩千份檔案，涉及公司機密及產權資料，違反公司政策且極具破壞性。

此外，調查員還發現約100張公司內部建築的照片，Chen對此表示，這些資料為參與工作表現提升計劃所用。

蘋果調查Chen時，還懷疑他向中國一間研發自動駕駛汽車的公司求職。

蘋果自本月11日起，已把Chen停職停薪，並且不准他進入公司大樓，及任何公司資料庫和網路。

18日，Chen告知蘋果公司要回中國一個月，探訪生病的父親，上星期，就在Chen離境前，遭到聯邦執法人員逮捕，並於上週五以50萬元獲准保釋候審。

去年7月，另一名蘋果員工Xiaolang Zhang也被控竊取公司自動駕駛汽車項目信息，以提供給一個中國競爭對手。

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