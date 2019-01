【KTSF】

南灣East Palo Alto一名男子,涉嫌在家中車庫經營無牌按摩院,他被指涉及多宗性侵案被捕,他週二對控罪提出不抗辯,避免出庭受審。

涉案車庫位於Illinois街2400號路段,San Mateo縣地檢處週三稱,52歲被告Jose Garcia Plascencia在家中車庫無牌經營按摩院已有多年,他聲稱提供傳統的墨西哥按摩服務。

被告是於2017年4月被捕,有3名婦人先後報稱遭到被告性侵。

之後再有更多受害人報稱遭到被告性侵,最遠可追溯至2011年,受害人稱曾遭被告觸摸私處。

被告週二對控罪提出不抗辯,3月28日將出席判刑聆訊,預料會被判監13年。

