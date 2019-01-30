舊金山有大貨車撞向民居 無人受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Merced Heights區週二早上發生大貨車撞向民居的意外，沒有人受傷，仍未清楚導致意外的原因，而當時在屋裡面的人感到非常震驚。

意外現場是Monticello街夾Shields街，早上8點左右，這輛大貨車原本在Shields街行走，不知為什麼突然向後撞倒兩個停車標誌、一個消防水龍頭，和碰到一條電線桿之後，車尾撞向這棟位於街角的住宅，當時屋裡面有人。

屋主Karen White-Childs說：”我聽到巨響，房子好像在搖動，我以為是地震，我非常懊惱。”

另一名屋主Ray Childs亦說：”我剛打開窗簾，貨車車尾和瓦礫灰塵沖向窗門，我立刻跳開，以為會撞破玻璃窗，我聞到橡膠和磚頭燒焦的味道。”

屋主表示，樓宇檢查局派人檢查過住宅，認為結構沒有受損，由於貨車也撞到電線桿，導致高壓電線跌下來，PG&E派人到現場搶修。

貨車司機沒有駕駛這類貨車的牌照，也沒有保險證明，警方向他開出罰單之後就釋放他。

暫時仍未清楚究竟是貨車機件故障，還是人為因素導致今次意外。

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