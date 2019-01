舊金山有大貨車撞向民居 無人受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Merced Heights區週二早上發生大貨車撞向民居的意外,沒有人受傷,仍未清楚導致意外的原因,而當時在屋裡面的人感到非常震驚。

意外現場是Monticello街夾Shields街,早上8點左右,這輛大貨車原本在Shields街行走,不知為什麼突然向後撞倒兩個停車標誌、一個消防水龍頭,和碰到一條電線桿之後,車尾撞向這棟位於街角的住宅,當時屋裡面有人。

屋主Karen White-Childs說:”我聽到巨響,房子好像在搖動,我以為是地震,我非常懊惱。”

另一名屋主Ray Childs亦說:”我剛打開窗簾,貨車車尾和瓦礫灰塵沖向窗門,我立刻跳開,以為會撞破玻璃窗,我聞到橡膠和磚頭燒焦的味道。”

屋主表示,樓宇檢查局派人檢查過住宅,認為結構沒有受損,由於貨車也撞到電線桿,導致高壓電線跌下來,PG&E派人到現場搶修。

貨車司機沒有駕駛這類貨車的牌照,也沒有保險證明,警方向他開出罰單之後就釋放他。

暫時仍未清楚究竟是貨車機件故障,還是人為因素導致今次意外。

