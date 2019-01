【i-CABLE】

報稅季節週一正式開始,今年將會實施特朗普政府的新稅改法,大家報稅時要小心預扣所得稅的變化。

週一開始,國稅局正式接受2018年電子報稅申請,代表今年個人所得稅的報稅季節正式開始。

在2017年,特朗普簽署了美國30年來最大的減稅法,包括降低企業和個人所得稅,並提高個人所得稅的標準扣稅額,因此新稅率有所改變,大家報稅時要留意自己的預扣所得稅。

政府過去停擺超過一個月,上星期五才重開,國稅局員工開始重返工作崗位,但由於今年實行新稅改,停擺導致不少員工未有足夠的時間接受新稅改的培訓。

而在停擺期間,國稅局有超過500萬份稅務郵件未有處理,有報導指,當局要用上一年的時間工作才會正常運作 。

