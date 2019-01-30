Sundance電影節踏入第35年 今年亞裔面孔多了（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國最大規模的獨立電影影展Sundance電影節，今年踏入第35個年頭，今年有一個具體的趨勢，那就是亞裔面孔多了。

今年的Sundance影展，從參展影片、派對、座談會，到電影院內和人走在街上的觀眾，都多了許多亞裔面孔。

舊金山的美亞媒體中心舉行的座談會中，洛杉磯資深電影宣傳兼主持人的David Magdael觀察到，他出席影展已經20年，和20年前相比，今天台上台下的面孔不再是清一色屬於白人。

Magdael說：”以前是一片白人面孔，非常自由派，那時只有兩三個亞裔，現在見到的面孔有黑的、棕色的、黃的、白的都有，而且更年輕，想改變媒體環境。”

今年參展112部長片來自33個國家，而美國本土電影中，有大約三成出自非白人導演，和前兩年的大約24%相比有上升趨勢，而要是加上來自外國的參賽作品，非白人導演的影片則達到41%。

Magdael表示，這趨勢也反映了有更多的年輕亞裔，肯向電影藝術這方面發展。

Magdael說：”我們社區向來沒給予支持，一向讓人感覺這些與我無關，是為其他人而設的，Sundance影展也一樣，一直感覺不是我們的，但還是有些人持續來，我們繼續邀請更多的亞裔電影人出席。”

好萊塢近幾年在面對白人壟斷的批評後，逐漸出現更多給非白人發揮的空間，而多年耕耘的亞裔電影工作者，如導演、攝影、剪輯等，也逐漸有出頭之日，而這機會其實也來自亞裔觀眾想要在熒光幕中，看到不只是白人的故事。

Magdael說：”他們也想看到和主流不一樣的東西，現在有一群年輕人逐漸長大，成了媒體消費者，他們也想看到自己的面孔，看到自己的故事，不論是什麼故事。”

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