Sundance電影節踏入第35年 今年亞裔面孔多了（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國最大規模的獨立電影影展Sundance電影節,今年踏入第35個年頭,今年有一個具體的趨勢,那就是亞裔面孔多了。

今年的Sundance影展,從參展影片、派對、座談會,到電影院內和人走在街上的觀眾,都多了許多亞裔面孔。

舊金山的美亞媒體中心舉行的座談會中,洛杉磯資深電影宣傳兼主持人的David Magdael觀察到,他出席影展已經20年,和20年前相比,今天台上台下的面孔不再是清一色屬於白人。

Magdael說:”以前是一片白人面孔,非常自由派,那時只有兩三個亞裔,現在見到的面孔有黑的、棕色的、黃的、白的都有,而且更年輕,想改變媒體環境。”

今年參展112部長片來自33個國家,而美國本土電影中,有大約三成出自非白人導演,和前兩年的大約24%相比有上升趨勢,而要是加上來自外國的參賽作品,非白人導演的影片則達到41%。

Magdael表示,這趨勢也反映了有更多的年輕亞裔,肯向電影藝術這方面發展。

Magdael說:”我們社區向來沒給予支持,一向讓人感覺這些與我無關,是為其他人而設的,Sundance影展也一樣,一直感覺不是我們的,但還是有些人持續來,我們繼續邀請更多的亞裔電影人出席。”

好萊塢近幾年在面對白人壟斷的批評後,逐漸出現更多給非白人發揮的空間,而多年耕耘的亞裔電影工作者,如導演、攝影、剪輯等,也逐漸有出頭之日,而這機會其實也來自亞裔觀眾想要在熒光幕中,看到不只是白人的故事。

Magdael說:”他們也想看到和主流不一樣的東西,現在有一群年輕人逐漸長大,成了媒體消費者,他們也想看到自己的面孔,看到自己的故事,不論是什麼故事。”

