舊金山教師舉行集會 要求市府動用盈餘增教師收入（視頻）

舊金山一班教師週二發起集會,要求市府將一筆財政盈餘,撥款增加教師收入,挽留教師在市內生活和工作。

大批教師週二在市府大樓門外集會,要求加工資,否則將會有更多教師,因付不起舊金山的昂貴屋租和生活費,而被逼離職搬走。

中學教師岑晶瑩(Cynthia Cen)說:”有時真的很傷心,教師是在舊金山土生土長,但他們要離開舊金山找工作,真的喊出來,既然這筆經費本來有個”教育”字眼在內,它本來就應該是教育的一部份,所以用來支持教師工資是應該的。”

教師林正詩(Tina Lam)亦說:”這筆盈餘投資在教師上絕對有幫助,幫助居住在舊金山內或外的教師,繼續留在舊金山,為校區、家長和學生工作。”

集會之後轉移到在市府大樓入面,令市參議會被逼中斷大約20分鐘,直至保安要求下,示威者才離開,不過他們繼續在門外集會。

市府今年有一筆可動用的1.85億元盈餘,來自教育收入基金。

舊金山聯合校區要求市府從中撥款6,000萬元增加教師收入,市參事華頌善、馬兆明、盧凱莉和Matt Haney都表態聲援教師的要求。

早前李麗嫦、佩斯金等另外幾名市參事,建議撥款1,350萬元給校區,但是校區認為不足夠。

校區主席Stevon Cook說:”1,350萬元代表你關心教師嗎?我們要6,000萬元!”

校區委員Alison Collins說:”1,350萬不包括撥款在20間學校,服務市內一半的黑人學生。”

市長布里德就曾提出將全部撥款放落幫助無家可歸者身上。

