【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會週二一致同意,12間現有的藥用大麻藥房申請娛樂大麻牌照。

這個提案月初在市府的土地使用與交通委員會通過,新法例延長了申請娛樂大麻牌照的期限,即使錯過了申請期限都無問題。

城市規劃委員會批准商家最早可以在下個月開始申請娛樂大麻的牌照,舊金山目前有37間大麻藥房。

