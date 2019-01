加州每加侖汽油收兩毛錢附加費 用途無人知（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一群加州議員發現,目前加州每加侖汽油會收取兩毛錢附加費,但這筆錢有何用途就不清楚,議員要求加州司法部調查。

根據加州汽車協會(AAA)最新資料顯示,加州這個星期的平均油價是3.25元,比全國平均油價高出一美元。

不僅如此,美國汽油學會的數據還顯示,加州每加侖汽油稅就高達73美分,而從今年7月1日起,更升至76.7美分。

研究人員還發現,自從2015年2月,南加州Exxon Mobil一個煉油廠發生大爆炸並關閉後,加州油價突然飆升,而且在汽油稅費中多了神秘的兩毛錢附加費,每年耗費加州駕駛人士約170億元。

而汽油價格通常會在煉油廠恢復正常生產後下調,但加州汽油價格仍居高不下。

研究人員經過4年的研究,仍未能找出這筆神秘收費究竟是甚麼,只推測是批發及零售網絡之間收取的費用。

面對加州的高油價,州議員現在也敦促加州司法部深入調查這筆神秘汽油稅費的來油 。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。