加州每加侖汽油收兩毛錢附加費 用途無人知（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一群加州議員發現，目前加州每加侖汽油會收取兩毛錢附加費，但這筆錢有何用途就不清楚，議員要求加州司法部調查。

根據加州汽車協會（AAA）最新資料顯示，加州這個星期的平均油價是3.25元，比全國平均油價高出一美元。

不僅如此，美國汽油學會的數據還顯示，加州每加侖汽油稅就高達73美分，而從今年7月1日起，更升至76.7美分。

研究人員還發現，自從2015年2月，南加州Exxon Mobil一個煉油廠發生大爆炸並關閉後，加州油價突然飆升，而且在汽油稅費中多了神秘的兩毛錢附加費，每年耗費加州駕駛人士約170億元。

而汽油價格通常會在煉油廠恢復正常生產後下調，但加州汽油價格仍居高不下。

研究人員經過4年的研究，仍未能找出這筆神秘收費究竟是甚麼，只推測是批發及零售網絡之間收取的費用。

面對加州的高油價，州議員現在也敦促加州司法部深入調查這筆神秘汽油稅費的來油 。

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