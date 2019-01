美國中西部遭受”極地漩渦”吹襲 逾8千萬人陷寒冬

【i-CABLE】

美國中西部遭受寒流”極地漩渦”吹襲,超過8,000萬人面對攝氏零度以下低溫,部份地方更降至華氏零下31度,多個州分進入緊急狀態,最少4人死於嚴寒天氣。

受風雪吹襲,北達科他州的公路幾乎完全被大雪掩蓋,氣溫跌至華氏零下31度。

明尼蘇達州的公路大雪紛飛,變得白濛濛一片,最低溫只有華氏零下29度。

密歇根州同樣嚴寒,下雪加上強風令能見度極低,當地一條高速公路最少24輛車連環相撞,多人受傷。

芝加哥的鐵路公司需用火加熱路軌,避免機件因嚴寒故障,芝加哥河多處結冰,預料當地周三晚低見華氏零下19度,打破34年前的紀錄。

美國本土4分之1地區錄得零度以下低溫,超過8,300萬人受影響,郵政局暫停中西部的郵遞服務,當地數以千計學校停課,超過2,000班航班取消。

威斯康辛、伊利諾伊及密歇根州已進入緊急狀態,美國國家氣象局警告,民眾在室外逗留十分鐘便有機會凍傷。

這次的嚴寒天氣源於北極的”極地旋渦”,氣象專家指上月北極遭受摩洛哥一股異常的熱空氣侵襲,導致北極上空的氣溫急升,令極地旋渦分裂,形成寒流吹襲美國。

