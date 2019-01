孟晚舟獲准更改保釋條件 3月初再上庭應訊

【i-CABLE】

被美國起訴及面臨引渡的華為副董事長孟晚舟出席更改保釋條件聆訊,獲法官接納更換一名擔保人,並定於3月初再上庭應訊,加拿大總理杜魯多表示,政府會依法行事。

相隔一個多月,孟晚舟再到卑詩省最高法院應訊,今次聆訊主要處理她提出更改保釋條件的申請,她的代表律師要求更換其中一名擔保人,由一名姓鄭的男子抵押名下180萬加元的住宅作擔保,但由於房價仍未達指定的擔保金額,他承諾再以現金支付差價,獲法官接納。

孟晚舟的律師團隊亦有變動,她再聘請多兩名當地律師為她辯護,其中一人是來自溫哥華一間非常著名的律師事務所。

孟晚舟被美國司法部起訴欺詐、盜取商業機密和違反對伊朗制裁等多項罪名,美國提出引渡申請後,加拿大要於3月1日或之前決定是否進行引渡聆訊,她繼續保釋,將於在3月6日再上庭。

加拿大總理杜魯多強調政府只會依法行事,中國駐加拿大大使館發聲明,強烈不滿和堅決反對美國正式向加拿大提出的引渡要求,批評今次並非普通的司法案件,而是嚴重的政治事件,呼籲加方立即釋放孟晚舟。

