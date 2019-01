搵屋住專題：Pleasanton長者公寓開放申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Pleasanton市有全新的長者公寓樓盤第二期落成,有54個可負擔單位開放給民眾申請。

由非牟利房屋發展商MidPen興建的Kottinger Gardens,將會和早年興建的兩個長者公寓大樓一起,成為一個大型的長者居住社區。

新落成大樓的54個單位,包含50個一房單位,4個兩房單位。

一房單位面積從584到684平方英呎,月租從391元至1,174元不等;兩房單位面積有846平方英呎,月租從821元至1,408元不等。

社區內有花園、會所、學習中心和有電腦的圖書館,還會提供長者服務,以及為長者組織活動。

申請的長者年收入要在地區收入中位數的六成或以下,一人家庭年收入不得超過48,840元,兩人和三人家庭則分別不得超過55,800元和62,760元。

有興趣申請的長者,可以到該社區的租務辦公室、Pleasanton市府、市圖書館,以及市長者中心索取申請表,或可以通過MidPen網站下載。

申請會在2月15日下午5點截止,申請人從2月4日開始到截止日期前。可以將申請交回或者郵寄到租務辦公室。

申請詳情,請瀏覽:https://midpenproperty.midpen-housing.org/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fapex%2Fpropertydetail%3Fid%3Da0n4600000BJS1aAAH&file=00P46000003RAOSEA4

下載申請表格,請瀏覽:https://midpenproperty.midpen-housing.org/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fapex%2Fpropertydetail%3Fid%3Da0n4600000BJS1aAAH&file=00P46000006wZ6AEAU

