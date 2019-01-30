聯儲局維持現行利率不變 加息週期或完結

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議後，週三決定維持現行利率不變，對於日後的利率政策，聯儲局聲言會保持”耐性”，至於縮減資產負債表方面，就暗示會彈性處理。

聯儲局在會後發表的聲明說，在支撐一個強勁的勞工市場，而通脹接近2%目標時，決策小組將會有”耐性”處理將來的利率政策。

在另一份特別聲明中，聯儲局說，將會因應當前的經濟金融發展，隨時準備仔細調整資產負債表，即是如果經濟需要一個更寬鬆的貨幣政策，聯儲局就會改變資產負債表的規模和組合。

今次的聲明反映出，聯儲局相對於之前所聲明的”要慢慢加息”，現在更傾向於做風險管理，意味著，聯儲局下一步動作可以是加息或減息，總之要視乎全球經濟發展和通脹情況來決定利率政策。

聯儲局主席包維爾週三在會後的記者會說，預測美國今年的經濟繼續強勁增長，雖然增長速度比去年減慢，而局方將會繼續使用貨幣政策工具來保持經濟穩健。

在資產負債表方面，包維爾又說，這個正常化過程即將完成，但負債表的規模比先前估計的更龐大。

有分析師指出，這個可能解讀為，加息的週期已經完結，同時也會停止”縮表”。

包維爾就說，最重要是看通脹。

包維爾說：”我也許願見有需要進一步加息，但我認為，當中”通脹”會佔大份，它不是唯一因素，但肯定很重要。”

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