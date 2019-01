聯儲局維持現行利率不變 加息週期或完結

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議後,週三決定維持現行利率不變,對於日後的利率政策,聯儲局聲言會保持”耐性”,至於縮減資產負債表方面,就暗示會彈性處理。

聯儲局在會後發表的聲明說,在支撐一個強勁的勞工市場,而通脹接近2%目標時,決策小組將會有”耐性”處理將來的利率政策。

在另一份特別聲明中,聯儲局說,將會因應當前的經濟金融發展,隨時準備仔細調整資產負債表,即是如果經濟需要一個更寬鬆的貨幣政策,聯儲局就會改變資產負債表的規模和組合。

今次的聲明反映出,聯儲局相對於之前所聲明的”要慢慢加息”,現在更傾向於做風險管理,意味著,聯儲局下一步動作可以是加息或減息,總之要視乎全球經濟發展和通脹情況來決定利率政策。

聯儲局主席包維爾週三在會後的記者會說,預測美國今年的經濟繼續強勁增長,雖然增長速度比去年減慢,而局方將會繼續使用貨幣政策工具來保持經濟穩健。

在資產負債表方面,包維爾又說,這個正常化過程即將完成,但負債表的規模比先前估計的更龐大。

有分析師指出,這個可能解讀為,加息的週期已經完結,同時也會停止”縮表”。

包維爾就說,最重要是看通脹。

包維爾說:”我也許願見有需要進一步加息,但我認為,當中”通脹”會佔大份,它不是唯一因素,但肯定很重要。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。