【i-CABLE】

歐盟委員會主席容克指,相信英國仍可有序脫歐,歐盟會努力不懈協助英國,但強調不會重新談判脫歐協議。

歐盟委員會主席容克在歐洲理事會表示,會聆聽英國首相文翠珊對脫歐問題的意見,但就強調目前的脫歐協議是最好、也是唯一的協議,歐盟不會與英國重新談判。

歐盟首席談判代表巴尼耶指,目前無論是英國政府還是歐盟,都不清楚英國國會所指的其他安排到底是甚麼,更不知道是否可行,因此雙方仍然需要保留後備方案。

愛爾蘭則指在脫歐談判過程之中,要維繫與英國的關係之餘,也要保障愛爾蘭的利益,要確保雙方關係建立在平等的基礎上。

工黨黨魁科爾賓與首相文翠珊會面,他形容會面認真,雙方都有聽對方的意見。首相府發言人指,文翠珊正考慮三個可能方案,來取代現時的北愛後備方案,但沒透露方案詳情。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。