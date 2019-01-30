舊金山華埠警民會議 警員與市民喝奶茶談治安（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央警局新的分局長上任後舉行首個警民會議，警員與市民一起喝奶茶，談治安，不少市民都表示，希望可以在華埠增派巡警。

大批市民逼滿華埠一間茶餐廳，為的是一面吃下午茶，一面與區內的警員交流。

這也是中央警局分局長易文耀（Robert Yick）上任個多月後，第一次舉行警民會議，亦有多名雙語警員出席。

年近歲晚，他特別提醒市民小心財物，亦要提防祈福黨等的騙案。

另外，華埠公共房屋平園一個月前發生99歲長者懷疑被人強行入屋，並企圖性侵的案件，易文耀表示，疑犯當時趁平園進行工程，爬過屋苑的一幅牆再入內犯案，現在該幅牆已經維修好，再沒有潛在的危險。

易文耀說：”我巡視過位於Pacific街838號的平園，我認為是一座安全的大廈，內裡有錄像系統，閉路電視，亦有一套應變機制，我想市民在社區活動時感到安全。”

活動上有市民趁這個機會向警方表達意見。

市民劉小姐（Anita Lau）說：”常常在街上都見不到有警察，好像沒有安全感，希望他派多一些警察，現在快過年，會有更多這些詐騙案，在街上有人搶電話，危險，如果多些警察巡邏，治安會好一點，起碼賊人會怕。”

市民楊先生說：”派多一些警員巡邏，治安自然會好一點，警車就多，但警員在街上行就少一點。”

易文耀透露，現在中央警局有8名懂講中英雙語的警員，專責華埠的治安。

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