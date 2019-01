舊金山華埠警民會議 警員與市民喝奶茶談治安（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央警局新的分局長上任後舉行首個警民會議,警員與市民一起喝奶茶,談治安,不少市民都表示,希望可以在華埠增派巡警。

大批市民逼滿華埠一間茶餐廳,為的是一面吃下午茶,一面與區內的警員交流。

這也是中央警局分局長易文耀(Robert Yick)上任個多月後,第一次舉行警民會議,亦有多名雙語警員出席。

年近歲晚,他特別提醒市民小心財物,亦要提防祈福黨等的騙案。

另外,華埠公共房屋平園一個月前發生99歲長者懷疑被人強行入屋,並企圖性侵的案件,易文耀表示,疑犯當時趁平園進行工程,爬過屋苑的一幅牆再入內犯案,現在該幅牆已經維修好,再沒有潛在的危險。

易文耀說:”我巡視過位於Pacific街838號的平園,我認為是一座安全的大廈,內裡有錄像系統,閉路電視,亦有一套應變機制,我想市民在社區活動時感到安全。”

活動上有市民趁這個機會向警方表達意見。

市民劉小姐(Anita Lau)說:”常常在街上都見不到有警察,好像沒有安全感,希望他派多一些警察,現在快過年,會有更多這些詐騙案,在街上有人搶電話,危險,如果多些警察巡邏,治安會好一點,起碼賊人會怕。”

市民楊先生說:”派多一些警員巡邏,治安自然會好一點,警車就多,但警員在街上行就少一點。”

易文耀透露,現在中央警局有8名懂講中英雙語的警員,專責華埠的治安。

